Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендир «Пари НН»: пока непонятно, насколько серьёзная травма у Марадишвили, сегодня МРТ

Гендир «Пари НН»: пока непонятно, насколько серьёзная травма у Марадишвили, сегодня МРТ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил последние новости о состоянии футболиста Константина Марадишвили. Напомним, хавбек нижегородцев получил повреждение колена в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4).

«У Марадишвили сегодня по плану МРТ. Да, пока непонятно, насколько серьёзная травма. Был отёк, ждали, когда он сойдёт. По протоколу правильнее проводить МРТ без отёка. Сегодня хотим сделать МРТ, чтобы определиться с тактикой лечения», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025-го нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    
Материалы по теме
«Колено «гульнуло». Юран — о травме Марадишвили в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android