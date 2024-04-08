Гендир «Пари НН»: пока непонятно, насколько серьёзная травма у Марадишвили, сегодня МРТ

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил последние новости о состоянии футболиста Константина Марадишвили. Напомним, хавбек нижегородцев получил повреждение колена в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4).

«У Марадишвили сегодня по плану МРТ. Да, пока непонятно, насколько серьёзная травма. Был отёк, ждали, когда он сойдёт. По протоколу правильнее проводить МРТ без отёка. Сегодня хотим сделать МРТ, чтобы определиться с тактикой лечения», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025-го нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон.