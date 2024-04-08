Деменко: в ошибках Лещука нельзя винить одного вратаря. Где были партнёры по команде?

Бывший футболист Максим Деменко подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:1). Также Деменко высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

«Тяжело говорить, что не надо было ставить Лещука в старт на матч со «Спартаком». Говорим по факту, когда мы видим его ошибки. Всё-таки тренер больше видит и принял решение поставить Лещука. Никаких бы проблем не было, если бы не эти ошибки вратаря, которые перевернули игру для «Динамо».

Но забей бы нападающий «Динамо», не было бы таких проблем. Где полузащитники, которые должны были накрывать удары? И где защитники, которые должны были помочь Лещуку? Поэтому в любом случае нельзя винить одного вратаря. Да, он ошибся и были не такие сильные удары, но неудачно подстроился под мяч. Вторая ошибка Лещука исходит из нервозности», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.