Бистрович: важнейшая задача «Балтики» — остаться в РПЛ, Кубок России не так важен

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о шансах своей команды остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона, отметив, что это задача является важнейшей для балтийцев, из-за чего выступление в Фонбет Кубке России не обладает большим приоритетом.

«Важнейшая задача — остаться в РПЛ. Кубок России не так важен. Мы сконцентрированы на матчах чемпионата.

Есть ли уверенность, что «Балтика» сможет сохранить место в РПЛ? Конечно, есть. По играм в этой части чемпионата мы показали, что можем играть с любым соперником, побеждать, создавать много моментов. Просто надо реализовывать эти моменты и забирать три очка», — приводит слова Бистровича «Спорт день за днём».

После 22 сыгранных матчей «Балтика» идёт в зоне вылета из РПЛ, занимая 15-е место в турнирной таблице с 17 набранными очками.