Виталий Дьяков: Лещук своими ошибками помог Абаскалю остаться в «Спартаке»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и бело-голубыми (2:1). Также Дьяков высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

«Понятно, что Лещук привёз два мяча, но ошибаются все. Если нападающий не забил супермомент, то такое забудут через минуту, а ошибки бедного Лещука ещё всю неделю будут парафинить. Да, две грубые ошибки, но что поделать? Я думаю, что все футболисты и тренерский штаб должны подбодрить Лещука. Нельзя, чтобы он слишком долго убивался из-за этого, потому что он всё равно игрок «Динамо».

Не знаю, будет ли в дальнейшем Личка ставить его в основу и рассчитывать на него. Это футбол. То, что Лещук помог Абаскалю остаться в «Спартаке» — это очевидно. Я думаю, что в перерыве у Абаскаля был куплен билет в один конец, но Лещук отменил бронь полёта и решил, что Абаскалю надо остаться» — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.