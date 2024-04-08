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Виталий Дьяков: Лещук своими ошибками помог Абаскалю остаться в «Спартаке»

Виталий Дьяков: Лещук своими ошибками помог Абаскалю остаться в «Спартаке»
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и бело-голубыми (2:1). Также Дьяков высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

«Понятно, что Лещук привёз два мяча, но ошибаются все. Если нападающий не забил супермомент, то такое забудут через минуту, а ошибки бедного Лещука ещё всю неделю будут парафинить. Да, две грубые ошибки, но что поделать? Я думаю, что все футболисты и тренерский штаб должны подбодрить Лещука. Нельзя, чтобы он слишком долго убивался из-за этого, потому что он всё равно игрок «Динамо».

Не знаю, будет ли в дальнейшем Личка ставить его в основу и рассчитывать на него. Это футбол. То, что Лещук помог Абаскалю остаться в «Спартаке» — это очевидно. Я думаю, что в перерыве у Абаскаля был куплен билет в один конец, но Лещук отменил бронь полёта и решил, что Абаскалю надо остаться» — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    
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