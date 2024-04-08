Женская сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Эквадором

Сегодня, 8 апреля, в товарищеском матче встретятся женские сборные России и Эквадора. Команды будут играть в Серике (Турция). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России: Пономарёва, Смирнова В., Куропаткина, Абдуллина, Смирнова Н., Петрова, Беломытцева, Фёдорова, Мануйлова, Бизенкова, Козлова.

Запасные: Дудурова, Гриченко, Силина, Машина, Долгова, Жаркова, Зубкова, Ишмухаметова, Семёнова, Олексюк, Комиссарова, Трофимова, Шестернёва.

Отметим, что в первом матче с национальной командой Эквадора россиянки добились убедительной победы со счётом 4:0. В той встрече голами отметились Надежда Смирнова, Анна Беломытцева, Вероника Куропаткина и Марина Федорова. Тренировочный сбор женской сборной России в Турции завершится во вторник, 9 апреля.