Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Кубани»

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Пресс-служба футбольного клуба «Кубань» на своём официальном сайте объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера краснодарской команды. Вслед за Евсеевым тренерский штаб покидают старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников.

«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит тренерский штаб Вадима Валентиновича за работу. Желаем успешного продолжения карьеры и новых профессиональных вызовов!», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, 48-летний специалист Вадим Евсеев возглавил «Кубань» в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне кубанский клуб выступает в Мелбет Первой лиге. После 25 сыгранных туров краснодарцы набрали 22 очка и занимают предпоследнее, 17-е место. «Кубань» отделяют четыре очка от спасительной 15-й строчки, дающей право остаться в Первой лиге.