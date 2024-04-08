Кечинов: «Спартак» не наиграл на победу, но ошибки Лещука предрешили исход матча

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру красно-белых в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо». Напомним, «Спартак» одержал победу в этой встрече со счётом 2:1.

«Не скажу, что игра «Спартака» в матче с «Динамо» разочаровала. Но «Динамо» по ходу всей игры выглядело сильней. При счёте 1:0 «Динамо» имело прекрасные моменты: два у Тюкавина и ещё попали в штангу после углового.

У «Спартака» же ничего такого опасного не было, команда не наиграла на победу. Но эти две ошибки Лещука предрешили исход матча и противостояния. «Динамо» может винить только себя в том, что упустили победу и проиграли», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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