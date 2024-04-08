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Бояринцев: если Абаскалю дадут шанс после «Динамо», то надо оставлять его до конца сезона

Бояринцев: если Абаскалю дадут шанс после «Динамо», то надо оставлять его до конца сезона
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о влиянии победы красно-белых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1) на будущее Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.

«Победа с «Динамо» может на что-то повлиять. Может, команда после этой игры встрепенётся. Совет директоров может дать шанс Абаскалю. Но если не сейчас принимать решение об отставке, то смысла убирать Абаскаля не будет. Если дадут шанс после «Динамо», то надо оставлять уже тренера до конца сезона. Если принимать решение, то сейчас, даже не смотря на победу», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, действующее трудовое соглашение Гильермо Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

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