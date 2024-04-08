Экс-игрок «Милана» Кафу: российский клуб выиграет Лигу чемпионов в XXI веке

Бывший защитник сборной Бразилии и итальянского «Милана» Маркос Кафу высказался о возможной победе российского клуба в Лиги чемпионов УЕФА.

— В 2011 году вы сказали: «Российская команда может выиграть Лигу чемпионов». Прошло 13 лет – турнир не выигран. Сколько ещё ждать?

— Вам ещё нужно подождать, это случится. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» — очень серьёзные клубы, но Лига чемпионов — не такой уж и простой турнир, всем сложно его выиграть.

— Российский клуб выиграет Лигу чемпионов в XXI веке?

— Да! Думаю, это случится», — приводит слова Кафу «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России в еврокубки и на уровне официальных турниров сборных состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006-го. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.