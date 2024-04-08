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Арбитр Федотов высказался о пенальти и удалении в матче «Ахмат» — «Локомотив»

Арбитр Федотов высказался о пенальти и удалении в матче «Ахмат» — «Локомотив»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти, назначенный в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Локомотивом». «Локомотив» одержал победу в этой игре со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 21'     0:2 Пиняев – 58'    
Удаления: Тодорович – 19' / нет

«На 17-й минуте Казарцев не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» и не показал красную карточку. Сложный эпизод — попадание мяча в руку видно только с одного ракурса. Но Казарцева бы и не позвали к монитору, если бы его не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Московский клуб с 36 очками в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», потерпевший третье поражение подряд в РПЛ, находится на 13-й строчке, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (44).

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