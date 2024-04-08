Арбитр Федотов высказался о пенальти и удалении в матче «Ахмат» — «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти, назначенный в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Локомотивом». «Локомотив» одержал победу в этой игре со счётом 2:0.

«На 17-й минуте Казарцев не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» и не показал красную карточку. Сложный эпизод — попадание мяча в руку видно только с одного ракурса. Но Казарцева бы и не позвали к монитору, если бы его не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Московский клуб с 36 очками в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», потерпевший третье поражение подряд в РПЛ, находится на 13-й строчке, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (44).