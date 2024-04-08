«Просто берёт и наваливает выдуманные пенальти». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ

Сезон РПЛ вышел на финишную прямую. Позади насыщенный 23-й тур, который подарил нам эпичную победу «Краснодара», жаркое и непредсказуемое дерби «Динамо» и «Спартака», очередную сенсацию от «Сочи» и другие хайлайты. Традиционно разбираемся, как со всем этим добром справились арбитры.

Специально для «Чемпионата» судейство в 23-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:2

Доверие к Кукуяну большое, но проблема та же — он не видит очевидных моментов.

Первый момент — пенальти, который Кукуян назначил самостоятельно. Игрок, выпрыгивая вверх, сыграл руками — это простой момент, который арбитр должен видеть. Но вот другие простые эпизоды Кукуян трактует как-то по-другому.

На 60-й минуте арбитр неправильно показал вторую жёлтую карточку игроку «Урала». Тот в принципе ничего не делал. Он просто выставил руку в сторону и двигался к мячу. Расстояние между мячом и игроком было большим. Чтобы удалить футболиста, нужно что-то большее — дополнительное движение в сторону игрока, чтобы попасть в него согнутым локтем, например. А если футболист тянется к мячу и играет в него, а соперник сам врезается в его руку, которая выставлена изначально, — такое бывает. Но с опытом Кукуяна удалять за такое… Надо разбираться с этим. Назначь штрафной, но только не удаляй. Да, у игрока «Крыльев» идёт кровь, но это не показатель. Надо видеть сам эпизод, и здесь Кукуян не разобрался.

А больше всего мне не понравился момент с назначением 11-метрового удара после вмешательства VAR. Я ждал, что Кукуян после просмотра повтора скажет, что для него это симуляция. Критерии и для симуляции, и для 11-метрового присутствовали. Скорее всего, Кукуян сказал Бобровскому, что была игра рукой. Больше нечего было рассказывать. А Бобровский ответил: «Нет, он не играет в мяч, иди посмотри». Но для тебя это симуляция, ты увидел её элементы. И Кукуян приходит и меняет своё решение. Не по-инспекторски, но по-человечески ему надо снижать оценку на один балл — за то что сам себе не поверил. И именно это возмущает. Тебе всё показали, ты должен видеть, что есть элементы симуляции. И если ты увидел их на повторе, ты должен сказать: «Нет, ребят, это не 11-метровый. Это симуляция, и решение не меняется». Но Кукуян его поменял. Будь я руководителем, сказал бы ему: «Паша, посиди, в голове разберись, что такое хорошо и что такое плохо. Если не веришь сам себе, то не надо тебе судить. Отдохни пока». Это моё мнение.

Также Кукуян не показал жёлтую игроку «Урала» за срыв перспективной атаки. За это тоже снижается оценка.

Оценка Кукуяна — 7,3.

СУДЬЯ КУКУЯН Фото: ФК «Урал»

«Пари НН» — «Краснодар» — 3:4

Буланов отработал сложную игру. Начинает парень себя проявлять в хорошем смысле. Справляется — значит, не подвержен внешнему влиянию. Очень хорошая работа.

Остаётся только вопрос по высказываниям Юрана — слышал их Буланов или нет. В рапорте об этом не написали, и отдельного рапорта вроде нет. Но КДК же разбирает по видео, так что Юрану прилетит. Думаю, будет штраф и дисквалификация на два матча. Либо на один, а второй — условно.

Оценка Буланова — 8,5.

СУДЬЯ БУЛАНОВ Фото: ФК «Пари НН»

«Ростов» — «Сочи» — 2:2

Кукуляк понравился в прошлом туре, кроме одного эпизода с Гоцуком. Понравился и здесь. Но проблема та же: он не разбирается в сложных ситуациях. И это очень большая проблема. Просто берёт и наваливает выдуманные 11-метровые. Помощник тоже никак не влияет и не помогает, хоть и жаль его — влетели, поломали, вправили что-то. Ему тоже прилетит.

На 79-й минуте Кукуляк в простой ситуации неправильно назначил 11-метровый. Нападающий «Сочи» сам наступил на ногу игроку «Ростова» и упал. Это несложный момент, таких очень много. Только до этого Кукуляк в них разбирался, а здесь вдруг перестал. Плюс он не показал жёлтую игроку «Сочи» за грубую игру.

Ощущение, что проблема Кукуляка — в голове. Он думает, что восхищает всех своим передвижением, кайфует от этого и ждёт, что остальное сгладится. Но это так не работает. Один раз — да, а второй — это уже тенденция и диагноз. Можно хоть убегаться, но если ты не разбираешься в эпизодах, то это твоя проблема. Над этим надо думать, а не над тем, как удивить всех своим супердвижением.

Оценка Кукуляка — 7,8.

ЦСКА — «Факел» — 4:1

Шадыханов получил назначение спустя почти пять месяцев. Сложно входить в игру после такой паузы. Но он нормально справился. Да, нервничал, пихал игрокам, но это работает. Думаю, ему вполне могут дать назначение и в следующем туре.

На девятой минуте Шадыханов не показал жёлтую карточку после принципа преимущества. Грубо сыграли против игрока ЦСКА — схватили за шею и развернули. Это жёлтая, как ни крути. И ещё арбитр не зафиксировал нарушение и не показал жёлтую игроку «Факела» за срыв перспективной атаки.

Оценка Шадыханова — 8,2.

СУДЬЯ ШАДЫХАНОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:2

На 17-й минуте Казарцев не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» и не показал красную карточку. Сложный эпизод — попадание мяча в руку видно только с одного ракурса. Но Казарцева бы и не позвали к монитору, если бы его не было.

Также Казарцев не показал жёлтую игроку «Локомотива» за грубую игру. За такие нарушения надо наказывать.

Оценка Казарцева — 8,3.

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

Простой матч для Сухого. Но надо отдать ему должное: он хорошо двигался, везде был. От таких матчей можно ждать неизвестно чего. Где-то взорвётся, а ты этого просто не увидишь.

На 74-й минуте Сухой не показал жёлтую игроку «Зенита» за срыв перспективной атаки. Что касается фола Вендела, здесь верно показана жёлтая карточка. Это не удаление, потому что не было шипов и додавливания. Вендел ещё и извинился. Абсолютно нормальный эпизод.

Оценка Сухого — 8,3.

СУДЬЯ СУХОЙ Фото: ФК «Зенит»

«Динамо» — «Спартак» — 1:2

Хорошая игра для Левникова. Был сложный эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака», и арбитр всё правильно и грамотно объяснил по стадиону. Игра рукой, которую было сложно увидеть — футболисты перекрывали обзор телами. Карасёв на VAR вмешался, посмотрели, назначили пенальти.

Также Левников не показал жёлтую футболисту «Динамо» за игру рукой. Игрок «Спартака» прокинул мяч, и соперник выставил руку. А мяч проходил на Соболева.

Оценка Левникова — 8,3.

«Оренбург» — «Рубин» — 3:0

Хорошая работа Безбородова, всё ровно было. Стоит объяснить, почему жёлтую получил Флорентин. Это не поняли ни тренеры, ни остальные. Игрока «Оренбурга» попросили покинуть поле, но во время игры он вернулся и вмешался в неё, завладев мячом. Ассистент сразу сказал Безбородову, что это нарушение, и тот показал Флорентину жёлтую. Почему-то никто в команде не понял, что так делать нельзя. Этот момент идёт в плюс ассистенту. Второго помощника Безбородова тоже стоит отметить — он разобрался со сложными положениями «вне игры».

Оценка Безбородова — 8,4.