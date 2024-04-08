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Арбитр Федотов объяснил, почему Вендела не удалили в матче «Зенит» — «Балтика»

Арбитр Федотов объяснил, почему Вендела не удалили в матче «Зенит» — «Балтика»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему полузащитник петербургского «Зенита» Вендел не получил красную карточку в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«Простой матч для Сухого. Но надо отдать ему должное: он хорошо двигался, везде был. От таких матчей можно ждать неизвестно чего. Где-то взорвётся, а ты этого просто не увидишь.

На 74-й минуте Сухой не показал жёлтую игроку «Зенита» за срыв перспективной атаки. Что касается фола Вендела, здесь верно показана жёлтая карточка. Это не удаление, потому что не было шипов и додавливания. Вендел ещё и извинился. Абсолютно нормальный эпизод», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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