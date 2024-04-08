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«Ливерпуль» в поисках логики и тренера. ХиТ#179

«Ливерпуль» в поисках логики и тренера. ХиТ#179
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

00:00 — Привет, бойкот
01:46 — Как же повезло «МЮ»! Но в чём-то и «Ливерпулю» тоже
23:17 — Разница мячей «Арсенала», удобный «Брайтон» и роль Хаверца
35:03 — Футбол, разборки и крыса в дерби «Ромы» и «Лацио»
51:07 — С «Байером» и «Баварией» всё понятно. А кто ещё попадёт в ЛЧ от Германии?
01:00:53 — Чемпионат Португалии дебютирует в нашем подкасте. Всё из-за тренера, которого ждут в «Ливерпуле»

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Кирилл пишет о «Спартаке» и Абаскале.

Гриша рассказывает, как он взял интервью у легендарного Кафу:

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