Игорь Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады под руководством Кирилла Левникова в матче 23-го Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Спартаком», который закончился победой последних со счётом 2:1.

«Хорошая игра для Левникова. Был сложный эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака», и арбитр всё правильно и грамотно объяснил по стадиону. Игра рукой, которую было сложно увидеть — футболисты перекрывали обзор телами. Карасёв на VAR вмешался, посмотрели, назначили пенальти.

Также Левников не показал жёлтую футболисту «Динамо» за игру рукой. Игрок «Спартака» прокинул мяч, и соперник выставил руку. А мяч проходил на Соболева", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.