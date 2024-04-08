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Игорь Федотов оценил работу арбитра матча ЦСКА, который не судил в РПЛ почти пять месяцев

Игорь Федотов оценил работу арбитра матча ЦСКА, который не судил в РПЛ почти пять месяцев
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Павла Шадыханова в матче 23-го тура РПЛ между московским ЦСКА и воронежским «Факелом» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«Шадыханов получил назначение спустя почти пять месяцев. Сложно входить в игру после такой паузы. Но он нормально справился. Да, нервничал, пихал игрокам, но это работает. Думаю, ему вполне могут дать назначение и в следующем туре.

На 9-й минуте Шадыханов не показал жёлтую карточку после принципа преимущества. Грубо сыграли против игрока ЦСКА — схватили за шею и развернули. Это жёлтая, как ни крути. И ещё арбитр не зафиксировал нарушение и не показал жёлтую игроку «Факела» за срыв перспективной атаки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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