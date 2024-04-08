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Источник: кандидат на пост главного тренера «Спартака» Янсен прилетел в Москву

Нидерландский специалист Паскаль Янсен, который является кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака», прибыл в Россию. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, сегодня, 8 апреля, Янсен прилетел в Москву. 9 апреля у специалиста назначено собеседование в «Лукойле». Отмечается, что кандидатуру Паскаля в руководстве красно-белых продвигает спортивный директор клуба Томаш Амарал.

Сейчас главным тренером московского «Спартака» является Гильермо Абаскаль. Он возглавляет красно-белых с 2022 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025-го.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в случае отставки Гильермо Абаскаля новым главным тренером «Спартака» с большой долей вероятности станет именно нидерландский специалист Паскаль Янсен.