«Есть желание отомстить». Рюдигер — о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Сити»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 9 апреля.

«Я думаю, что с обеих сторон очень уважительно относятся к истории, потому что в обеих командах собраны потрясающие игроки, и, конечно, у нас до сих пор есть воспоминания с матча прошлого сезона, когда нас разгромили.Это был тяжелый момент для нас, и поэтому у нас есть желание отомстить.

Мы с нетерпением ждем этой игры», — приводит слова Рюдигера Eurosport.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды встречались между собой на стадии 1/2 финала. По итогам двухматчевого противостояния в финал прошёл «Манчестер Сити», который в гостях сыграл вничью (1:1), а в ответном матче разгромил мадридский клуб со счётом 4:0.

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