Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер молодёжной команды «Зенита» Коноплёв оценил игру футболиста «Балтики» Козлова

Тренер молодёжной команды «Зенита» Коноплёв оценил игру футболиста «Балтики» Козлова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв высказался об игроке «Балтики» Даниле Козлове.

«Всё, что он умеет, и все свои лучшие качества он демонстрирует сейчас в игре. Та ситуация, когда парень берет на себя лидерские позиции, как в атаке, так и в обороне, при игре уже совершенно на другом уровне. Для него таких внутренних сложностей и трудностей с переходом из молодёжного футбола во взрослый не оказалось. Парень очень любит футбол, любит играть и быть в центре внимания. Любит быть на мяче, любит рисковать и вести за собой. То есть, все то, что он демонстрировал на молодёжном уровне, он проявляет и сейчас. Любит забивать голы, любит ассистировать. Он настолько влюблен в футбол, что моментов нерешительности и несмелости у него просто нет», — сказал Коноплёв в эфире программы программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, минувшей зимой воспитанник «Зенита» Данила Козлов перешёл в «Балтику». 19-летний полузащитник подписал контракт с калининградцами сроком на 4,5 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Балтики» Козлов ответил, что мешает команде стабильно набирать очки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android