Тренер молодёжной команды «Зенита» Коноплёв оценил игру футболиста «Балтики» Козлова

Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв высказался об игроке «Балтики» Даниле Козлове.

«Всё, что он умеет, и все свои лучшие качества он демонстрирует сейчас в игре. Та ситуация, когда парень берет на себя лидерские позиции, как в атаке, так и в обороне, при игре уже совершенно на другом уровне. Для него таких внутренних сложностей и трудностей с переходом из молодёжного футбола во взрослый не оказалось. Парень очень любит футбол, любит играть и быть в центре внимания. Любит быть на мяче, любит рисковать и вести за собой. То есть, все то, что он демонстрировал на молодёжном уровне, он проявляет и сейчас. Любит забивать голы, любит ассистировать. Он настолько влюблен в футбол, что моментов нерешительности и несмелости у него просто нет», — сказал Коноплёв в эфире программы программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, минувшей зимой воспитанник «Зенита» Данила Козлов перешёл в «Балтику». 19-летний полузащитник подписал контракт с калининградцами сроком на 4,5 года.