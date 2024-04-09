Смолов продлил безголевую серию в РПЛ до 12 матчей. Это его худший результат с 2014 года

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов не может отличиться забитым голом на протяжении 12 матчей в Российской Премьер-Лиге подряд. Отметим, что без учёта мячей пенальти эта серия достигает 18 встреч.

По информации телеграм-канала Opta Sports, это худшая безголевая серия Смолова с того момента, когда нападающий не мог поразить ворота соперников на протяжении 45 матчей с 2011 по 2014 год.

Напомним, свой последний мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата России Смолов забил с 11-метровой отметки в матче 8-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1), который состоялся в сентябре 2023-го. Без учёта голов с пенальти, Смолов последний раз забивал в чемпионате в июльской встрече в рамках 2-го тура с «Крыльями Советов» (3:3).

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.