Президент «Гавра» обвинил «ПСЖ» в неуважении

Президент Гавра Жан-Мишель Руссье раскритиковал «ПСЖ» за выставленный состав на матч 28-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» (1:1). Функционеру не понравилось, что парижане вышли на поле в полурезервном составе.

«Это абсолютное неуважение к чемпионату Франции, добавить нечего. Я просто сравниваю состав «Манчестер Сити» и «Арсенала» в последних матчах, в то время как эти два клуба играют во вторник в Лиге чемпионов, а «ПСЖ» играет в среду… посмотрите на составы и вы поймёте, почему английский чемпионат успешен экономически, довольно регулярно выигрывает Лигу чемпионов… Если мы зададим себе этот вопрос, у нас есть ответ», — приводит слова Руссье RMC Sport.

10 апреля «ПСЖ» проведёт первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной».

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»