Дани Алвес намерен вернуться в футбол после выхода из тюрьмы — El País

Бывший защитник сборной Бразилии по футболу и каталонской «Барселоны» Дани Алвес намерен вернуться в футбол, сообщает Marca со ссылкой на El País.

По данным источника, Алвес убеждён, что он снова сможет зарабатывать на жизнь футболом, поскольку с него будут сняты все обвинения. Также бразилец уверен, что его публичный имидж будет чистым.

Алвес считает, что его время в качестве игрока закончено, но он намерен оставаться в футболе в другой роли.

Напомним, бразильского защитника обвинили в изнасиловании девушки и приговорили к 4,5 года тюрьмы. В конце марта 2024 года Алвес вышел на свободу под залог в € 1 млн до момента, пока его приговор не вступит в окончательную силу.

Материалы по теме Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы

Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог