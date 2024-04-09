Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дани Алвес намерен вернуться в футбол после выхода из тюрьмы — El País

Дани Алвес намерен вернуться в футбол после выхода из тюрьмы — El País
Комментарии

Бывший защитник сборной Бразилии по футболу и каталонской «Барселоны» Дани Алвес намерен вернуться в футбол, сообщает Marca со ссылкой на El País.

По данным источника, Алвес убеждён, что он снова сможет зарабатывать на жизнь футболом, поскольку с него будут сняты все обвинения. Также бразилец уверен, что его публичный имидж будет чистым.

Алвес считает, что его время в качестве игрока закончено, но он намерен оставаться в футболе в другой роли.

Напомним, бразильского защитника обвинили в изнасиловании девушки и приговорили к 4,5 года тюрьмы. В конце марта 2024 года Алвес вышел на свободу под залог в € 1 млн до момента, пока его приговор не вступит в окончательную силу.

Материалы по теме
Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы

Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android