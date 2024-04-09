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Дембеле рассказал, с кем из «Барселоны» поддерживает связь

Дембеле рассказал, с кем из «Барселоны» поддерживает связь
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле ответил на вопрос о том, с кем из игроков «Барселоны» поддерживает связь.

«Я видел Кунде во время паузы, также звоню Гави. Мы часто с ним разговариваем перед матчами», — приводит слова Дембеле Barca Times в соцсетях.

Напомним, французский футболист выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. За этот период Дембеле принял участие в 185 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 40 голами и 43 результативными передачами. Прошлым летом Усман, являющийся воспитанником французского «Ренна», перебрался в «ПСЖ». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 60 млн.

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