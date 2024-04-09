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Акинфеев назвал самый памятный отражённый пенальти

Акинфеев назвал самый памятный отражённый пенальти
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал свой самый памятный отражённый удар с одиннадцатиметровой отметки.

«Понятно, многие помнят сэйв ногой с Испанией, но для меня еще очень памятный пенальти с «Лучом». Владивосток, 2008 год, ураганный ветер, дождь, поле просто ужас, все в воде.

Если честно, наверное, по технике и динамике лучший пенальти, который когда-либо отражал. На большой высоте – достал, погасил удар, а мяч мне еще и в руки приземлился», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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