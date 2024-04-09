Жоау Феликс назвал Килиана Мбаппе лучшим нападающим мира перед очной встречей в ЛЧ

Вингер «Барселоны» Жоау Феликс оценил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он, возможно, лучший нападающий мира. Мне нравится, как он играет. Если он получает мяч или убегает на свободное пространство, он очень быстр и полезен. Другими словами, он очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл.

Он и Усман Дембеле? Оба они очень хороши, но футбол – это игра, состоящая из единоборств. Нам придётся хорошо обороняться, чтобы остановить их и, конечно, остальных игроков «ПСЖ», — приводит слова Феликса Catalunya Ràdio.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

По информации СМИ Мбаппе перейдёт в мадридский реал в ближайшее летнее трансферное окно. Нападающий подписал контракт с клубом на 5 лет.

«ПСЖ» и «Барселона» сыграют между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 10 апреля в 22:00 в Париже. Ответная игра пройдёт 16 апреля в Испании.

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