Marca рассказала о будущем вингера «Реала» Винисиуса после прихода Мбаппе

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не собирается уходить из клуба и не рассматривает никаких предложений по этому поводу, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

По сведениям источника, в «Реале» также не намерены расставаться с бразильцем и видят в нём одного из главных игроком ближайшего будущего. Также сообщается, что приход в стан «Королевского клуба» французского нападающего Килиана Мбаппе никак не отразится на будущем Винисиуса, который хотел бы сыграть вместе с Килианом.

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Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.