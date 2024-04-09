Диогу Дало: у Португалии достаточно качеств, чтобы выиграть Евро-2024

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Дало поделился ожиданиями от Евро-2024.

«Верю, что у нас команда, которая доставит много радости португальцам. Но мы знаем, что на протяжении многих лет мы всегда ожидали чего-то великого, ожидания всегда высоки. Независимо от того, есть ли у нас самый лучший состав, это так.

На данный момент у нас хорошая, сильная и качественная команда. Хотим пройти как можно дальше и попытаться выиграть чемпионат Европы. Но мы знаем, что нам придётся бороться и страдать. Надеюсь, португальцы будут с нами праздновать и страдать.

Ярлыки фаворитов всегда будут существовать. Не люблю их вешать на себя, не буду этого делать и со своей командой. У нас сильная команда? Да. Есть ли у нас достаточно качеств, чтобы выиграть чемпионат Европы? Да.

Теперь чтобы это произошло, нам нужно сделать много маленьких шагов и хорошо подготовиться. Мы должны быть решительными в важные моменты. Что мы можем контролировать – подготовка наилучшим образом. Мы уже показали положительные признаки игры», – цитирует защитника Record.

Португалия на Евро-2024 будет играть в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией.