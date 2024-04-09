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Флорентино Перес обратился к игрокам «Реала», поставив сложную задачу на матч с «Ман Сити»

Флорентино Перес обратился к игрокам «Реала», поставив сложную задачу на матч с «Ман Сити»
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Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к команде перед противостоянием с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. В Испании раскрыли слова функционера.

Он попросил их одержать более уверенную победу перед выездом в Англию и выразил свою уверенность в силах футболистов. «Нам недостаточно просто победить, мы должны попытаться сделать это с разницей более чем в один гол… Я уверен, что вы сможете это сделать, мы, мадридисты, верим в вас», – приводятся слова Флорентино Переса портал Defensa Central.

Напомним, сегодня, 9 апреля «Реал» примет «Манчестер Сити» на своём поле в Мадриде. Это будет первый матч между командами в рамках 1/4 Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдёт в Манчестере на следующей неделе.

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