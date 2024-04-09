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Бушманов: у «Спартака» нет поставленной игры, они не набирают свои очки

Бушманов: у «Спартака» нет поставленной игры, они не набирают свои очки
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре клуба в текущем сезоне.

«У красно-белых, действительно, получается играть с более сильными командами лучше, чем с теми командами, которые находятся в нижней части таблицы или во второй её половине. Я думаю, что это говорит о том, что всё-таки у команды пока нет поставленной игры, которая позволяла бы вот эти очки, что называется, свои очки, набирать стабильно, регулярно и тем самым продвигаться по турнирной таблице.

Это просто обязательно, если команда хочет бороться за самые высокие места, свои очки нужно брать максимально, а когда этого не происходит, значит, пока не хватает уровня, не хватает надёжности в игре. Да, но, опять же, я думаю, что всё-таки вот та игра, которая должна быть у команды «Спартак», которая обладает футболистами определённого уровня, достаточно неплохого уровня по нашему чемпионату, всё-таки игра должна быть более поставленной, особенно в атаке», — сказал Бушманов в эфире Радио «Движение».

Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (2:1).

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