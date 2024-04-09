Зиньковский: когда подавал мячи в детстве, думал: «Офигеть, кайф!» Но иногда болбои бесят

Вингер московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о необходимости болбоев в футболе.

Ранее появилась информация, что в АПЛ запретили болбоям возвращать футболистам мяч, если он вышел в аут: так лига хочет лишить «несправедливого преимущества» домашние команды, которые просят болбоев отдавать мяч игрокам как можно быстрее и благодаря этому проводят опасные атаки. Теперь футболисты должны будут забирать мячи у специальных конусов.

— В АПЛ запретили болбоям подавать мячи футболистам. Нужно ли отменять их в футболе?

— Честно, не знаю. Иногда они бесят, когда задерживают мяч — подают еле-еле, когда ты стоишь и подходишь к нему. Такое бесит иногда, особенно когда проигрываешь. Но это бывает у всех команд. Пускай ребята будут. Они офигенные ребята. Я когда подавал мячи в «Черноморце», я думал: «Офигеть, вот это кайф». Прикольно, когда ты подаёшь мячи большим футболистам в таком возрасте.

— А потом как Литвинов играешь вместе с Промесом?

— Да! Вот как раз история. Я подавал Орещуку. Помню, что он столбом бегал в Новороссийске. Но принимал еле-еле, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами