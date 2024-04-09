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Бистрович: «Балтика» может обыграть любого соперника. Каждая игра для нас как финал

Бистрович: «Балтика» может обыграть любого соперника. Каждая игра для нас как финал
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Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Калининградцы набрали 17 очков в 22 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице.

«Непросто бороться за выживание. Но у меня и в других клубах были такие ситуации. Думаю, у нас есть качества. И мы показали, что у нас хорошая команда. Мы можем обыграть любого соперника. Впереди восемь матчей, каждая игра как финал. Мы постараемся остаться в элите.

Думаю, мы хорошо выглядим в атаке. За исключением последней игры создавали по три-четыре момента. Но нам не хватало концентрации, чтобы эти моменты использовать. И набирать очки», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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