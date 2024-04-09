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Пименов: первая ошибка Лещука дала импульс «Спартаку», команда поймала кураж

Пименов: первая ошибка Лещука дала импульс «Спартаку», команда поймала кураж
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Бывший российский футболист Руслан Пименов подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:1). Также Пименов высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

«Динамо» в матче со «Спартаком» контролировало игру и создало много моментов, но две ошибки Лещука привели к поражению. Первая ошибка дала импульс «Спартаку», после чего команда была окрылена и поймала кураж. Отрыв в шесть очков от «Динамо» — хороший задел для «Зенита», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Динамо» и «Спартаком» состоялся 7 апреля. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    
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