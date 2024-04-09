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Деменко: Галицкому нравится футбол «Краснодара» при Мусаеве

Деменко: Галицкому нравится футбол «Краснодара» при Мусаеве
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Бывший футболист Максим Деменко высказался об игре «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева. Напомним, по ходу нынешнего сезона Мусаев сменил на посту главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Мусаев в игру «Краснодара» добавляет своё, но есть проблема, что в атакующих действиях всё хорошо, но не хватает дисциплины в обороне. Пропустить один мяч от «Локомотива» — нормальное явление, но три от «Пари НН» — слишком. «Зенит» такое не упустит.

Я считаю, что при Ивиче была дисциплина при организации обороны и тогда «Краснодар» мало пропускал. Ивич заставлял атакующих футболистов опускаться назад. Сейчас, при Мусаеве, этого не видим, благодаря чему появились зоны, поэтому «Пари НН» забил столько мячей.

Мусаев за две игры ничего сверхъестественного не может придумать, так как есть костяк команды, который сыграл много матчей. За две недели команду невозможно преобразить. Точечно по футболистам — возможно. Взять того же Кривцова. Ивич ему не доверял, а Мусаев доверяет. Мне кажется, что футбол Мусаева нравится Галицкому. А Ивичу такой футбол не нравился, он боролся за результат и мало пропускал», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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