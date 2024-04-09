«Ливерпуль» достиг устной договорённости с Аморимом по контракту — Плеттенберг

Футбольный клуб «Ливерпуль» достиг устной договорённости с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, португальский специалист хочет перебраться в мерсисайдский клуб, который предложил ему контракт до лета 2027 года. На данном этапе «Ливерпуль» ведёт переговоры со «Спортингом». Напомним, действующее трудовое соглашение Аморима с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что, если заграничный клуб захочет пригласить 39-летнего специалиста на работу летом 2024 года, ему придётся выплатить зелёно-белым € 20 млн в качестве компенсации.

Напомним, Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).