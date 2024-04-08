«Ливерпуль» предложил Рубену Амориму трёхлетний контракт — Footmercato

«Ливерпуль» направил агенту главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима предложение заключить контракт с английским клубом сроком на три года. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, сегодня, 8 апреля, английский клуб направил агенту Аморима первое предложение о заключении контракта. Тренеру «Спортинга» предложен трёхлетний контракт. Сообщается, что стороны находится в активном обсуждении деталей возможного сотрудничества.

Напомним, действующее трудовое соглашение Аморима со «Спортингом» рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что в случае, если заграничный клуб захочет пригласить 39-летнего специалиста на работу летом 2024 года, ему придётся выплатить зелёно-белым € 20 млн в качестве компенсации.

Напомним, Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

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