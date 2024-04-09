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Зиньковский: при Карпине приятно приезжать в сборную России — классная внутрянка

Зиньковский: при Карпине приятно приезжать в сборную России — классная внутрянка
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Футболист московского «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский рассказал об атмосфере в национальной команде под руководством Валерия Карпина. По его словам, сейчас в сборную России приятно приезжать, так как в команде хорошая обстановка. При этом Зиньковский не стал размышлять на тему возможной смены главного тренера в сборной России.

«Это правда, что при Карпине классная внутрянка в сборной. Приятно приезжать. Хороший коллектив, постоянно отличная атмосфера. Если примут решение продлить контракт с Карпиным — хорошо. Если не продлят, то найдут нового тренера. Точно не мне это решать и обсуждать. Я приму всё как есть», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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