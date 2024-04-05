«Я люблю в футбол играть». Глушенков ответил Карпину на невызов в сборную России

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков ответил главному тренеру сборной России Валерию Карпину на невызов в национальную команду на мартовский сбор.

«Я люблю в футбол играть. Я вот так отвечу. Без мяча, ну что значит? Я должен пробегать по 20 километров за игру? Я могу выйти, два забить, и мы выиграем. И пробежать там три километра. Я пример просто привожу.

Ну не вызвали и не вызвали. Что в этом такого? Это его мнение. Его мнение, его решение. Есть мнение каких-то других людей», — сказал Глушенков в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, нападающий выступает за «Локомотив» с декабря 2022 года. В текущем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 30 матчей в составе московского «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.