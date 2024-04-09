Кечинов: замена Абаскаля на Янсена — шило на мыло. Сколько тренеров в «Спартак» приезжало?

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что красно-белых может возглавить нидерландский специалист Паскаль Янсен. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» намерен отправить в отставку Гильермо Абаскаля.

«Я о Янсене вообще ничего не слышал. Не получилось у испанца, и приглашаем сейчас голландца. Тоже непонятно, получится у него или нет. Мы его не знаем, он кот в мешке. Абаскаля на Янсена — шило на мыло. У него другой менталитет. Он работал в академиях, но ничего особого не добился. С другой стороны — его не просто так приглашают. Значит, за ним наблюдали, а также наводили справки и информацию о нём.

Мне кажется, навряд ли у Янсена получится в «Спартаке», потому что сколько уже тренеров приезжало в команду из Европы. Португалия, Швейцария, Испания и сейчас будет Голландия. У одного Карреры только получилось, но все говорили, что это было на багаже Аленичева.

Поэтому стоит уделить внимание своим специалистам, тем более в той обстановке, где против нас весь мир. А мы приглашаем европейцев и кормим их. Для чего и зачем? Непонятно. Сейчас Станислав Черчесов свободен. Почему ему не довериться? Я думаю, что при нём в «Спартаке» будет гораздо лучше, чем при Абаскале или Янсене», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.