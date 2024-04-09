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Радченко — о Янсене: работа иностранцев в «Спартаке» ни к чему хорошему не приводила

Радченко — о Янсене: работа иностранцев в «Спартаке» ни к чему хорошему не приводила
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко отреагировал на информацию о том, что красно-белых может возглавить нидерландский специалист Паскаль Янсен. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» намерен отправить в отставку Гильермо Абаскаля.

«Очень трудно сказать, сможет ли Янсен возглавить «Спартак». Руководству «Спартака» нужно проанализировать последние работы иностранных тренеров в клубе. Ни к чему хорошему это не приводило. Мне кажется, что в «Спартаке» можно ожидать российского специалиста.

Я думаю, Абаскалю надо дать доработать в «Спартаке» до конца сезона и потом руководство команды будет принимать решение», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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