Радченко — о Янсене: работа иностранцев в «Спартаке» ни к чему хорошему не приводила

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко отреагировал на информацию о том, что красно-белых может возглавить нидерландский специалист Паскаль Янсен. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» намерен отправить в отставку Гильермо Абаскаля.

«Очень трудно сказать, сможет ли Янсен возглавить «Спартак». Руководству «Спартака» нужно проанализировать последние работы иностранных тренеров в клубе. Ни к чему хорошему это не приводило. Мне кажется, что в «Спартаке» можно ожидать российского специалиста.

Я думаю, Абаскалю надо дать доработать в «Спартаке» до конца сезона и потом руководство команды будет принимать решение», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.