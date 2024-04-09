Франция и Испания ужесточают меры безопасности после сообщений о возможных терактах

Франция и Испания усилят меры безопасности в преддверии четвертьфиналов Лиги чемпионов, которые пройдут в Мадриде и Париже, в связи с угрозами организации терактов со стороны Исламского государства*. Об этом сообщает Reuters.

«Что касается игры, которая состоится в парижском регионе, глава полиции значительно усилил меры безопасности», — приводит слова министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманина Reuters.

Кроме того, британская полиция заявила, что им известно об угрозах терактов, в связи с чем полиция подготовила план противодействия. В свою очередь, испанская полиция направит более 2000 офицеров для усиления безопасности в столице на время проведения двух игр.

Напомним, на этой неделе между собой сыграют первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а также «Арсенал» и «Бавария». Кроме того, состоятся матчи «Атлетико» — «Боруссия» Д и «ПСЖ» — «Барселона».

Встреча «Реала» и «Ман Сити» пройдёт в Мадриде, а «Арсенал» с «Баварией» сыграют в Лондоне. Обе игры состоятся сегодня, 9 апреля.

* – запрещённая в РФ террористическая организация.