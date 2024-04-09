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Франция и Испания ужесточают меры безопасности после сообщений о возможных терактах

Франция и Испания ужесточают меры безопасности после сообщений о возможных терактах
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Франция и Испания усилят меры безопасности в преддверии четвертьфиналов Лиги чемпионов, которые пройдут в Мадриде и Париже, в связи с угрозами организации терактов со стороны Исламского государства*. Об этом сообщает Reuters.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается игры, которая состоится в парижском регионе, глава полиции значительно усилил меры безопасности», — приводит слова министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманина Reuters.

Кроме того, британская полиция заявила, что им известно об угрозах терактов, в связи с чем полиция подготовила план противодействия. В свою очередь, испанская полиция направит более 2000 офицеров для усиления безопасности в столице на время проведения двух игр.

Напомним, на этой неделе между собой сыграют первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а также «Арсенал» и «Бавария». Кроме того, состоятся матчи «Атлетико» — «Боруссия» Д и «ПСЖ» — «Барселона».

Встреча «Реала» и «Ман Сити» пройдёт в Мадриде, а «Арсенал» с «Баварией» сыграют в Лондоне. Обе игры состоятся сегодня, 9 апреля.

* – запрещённая в РФ террористическая организация.

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