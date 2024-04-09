Дмитрий Радченко: командам РПЛ будет очень сложно достать «Зенит» и «Краснодар»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о грядущем матче 24-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Игра состоится 13 апреля в 17:00 мск.

«Почему матч «Краснодар — «Зенит» должен являться ключевой игрой за чемпионство? Впереди у обеих команд будут сложные игры. Обе команды в этом матче будут играть на победу. «Зенит» захочет оторваться от «Краснодара», а «быки» хотят подняться на первую строчку.

Мне кажется, остальным клубам будет очень сложно достать «Зенит», который находится на первой строчке, а также «Краснодар», претендующий на чемпионство. Только «Зенит» и «Краснодар» будут бороться за чемпионство», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 22 матчей в РПЛ «Краснодар» набрал 43 очка и занимает второе место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.