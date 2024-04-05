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Радченко: «Зенит» должен побеждать «Балтику», если хочет оставаться на первом месте

Радченко: «Зенит» должен побеждать «Балтику», если хочет оставаться на первом месте
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Балтикой» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит», играя дома с «Балтикой», должен брать очки, если хочет оставаться на первом месте в турнирной таблице. Но «Балтика» в последних матчах выглядит неплохо и всегда является непредсказуемым соперником. «Балтика» борется в нижней части таблицы, поэтому «Зениту» терять очки у себя дома нельзя. «Зенит» по уровню намного выше «Балтики», но это футбол — тут всё может быть», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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