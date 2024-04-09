Лайкин: готовлю себя ментально к «Спартаку» и хочу бороться за место в составе

20-летний полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в стан красно-белых.

«Конечно, хотел бы вернуться в «Спартак». Я ушёл в аренду, чтобы набраться опыта, но из-за каких-то причин я его не получаю. Готовлю себя ментально к «Спартаку» и хочу бороться за место в составе. «Спартак-2»? Там уже собран коллектив под определённые задачи. Знаю, что победили в первой игре. Не думал о том, чтобы там продолжить карьеру», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

Напомним, Максим Лайкин был арендован «Арсеналом» в прошедшее зимнее трансферное окно. За тульский коллектив полузащитник пока так и не сыграл. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трёх играх за «Спартак» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

«Спартак-2» выступает во второй группе ЛЕОН-Второй лиги Б. В воскресенье, 7 апреля, вторая команда красно-белых одолела «Иркутск» в 1-м туре чемпионата.