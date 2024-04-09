Андрей Канчельскис: ни один тренер не поможет «Спартаку» в ближайшие 3-4 года

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть уволен со своего поста.

«Думаю, что в ближайшие три-четыре года никто не поможет «Спартаку». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова. Даже условные Моуринью и Капелло — никто не поможет клубу. В «Спартаке» непонятно, что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдёт года три-четыре», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, ранее источники «Чемпионата» сообщили, что красно-белые рассматривают варианты подписания тренера Паскаля Янсена, с 2020 по 2024 год возглавлявшего «АЗ Алкмар». За этот период под его руководством «АЗ Алкмар» провёл 162 матча во всех турнирах, в которых он 96 раз побеждал, 24 раза играл вничью и 42 раза терпел поражение.

В четырёх матчах Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Спартак» два раза сыграл вничью, один раз проиграл и один раз одержал победу. После 22 игр в чемпионате России красно-белые набрали 35 очков и на текущий момент занимают шестое место.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи». Матч состоится 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.