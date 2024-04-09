Данила Козлов: никаких отличий в работе и тренировках между «Зенитом» и «Балтикой» нет

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов высказался о поражении от петербургского «Зенита». Встреча между командами, которая вошла в программу 23-го тура Российской Премьер-Лиги, состоялась 7 апреля. Она завершилась победой сине-бело-голубых на своём поле со счётом 1:0.

«Очень ждал матч с «Зенитом», было много знакомых, с которыми рад был встретиться.

Никаких отличий в работе и тренировках между «Зенитом» и «Балтикой» нет, всё прекрасно, все трудятся на 100%. Отличия только в городе. У всех одинаковые цели, все хотят выиграть. Конечно, хотели набрать очки в матче с «Зенитом». Не думаю, что беру на себя роль лидера, у нас сбалансированная команда», – приводит слова Козлова Metaratings.

Отметим, что Данила Козлов является воспитанником петербургского «Зенита». Минувшей зимой российский футболист пополнил состав калининградской «Балтики». Стороны заключили контракт, который рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Козлов принял участие в пяти матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт один забитый мяч и две результативные передачи.

Напомним, «Балтика» за 22 матча Российской Премьер-Лиги набрала 17 очков. Она занимает 15-е место в турнирной таблице. «Зенит» занимает первую строчку. Он заработал 44 очка.