На Украине будут судить работника военкомата за фиктивное зачисление на службу футболистов

Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника местного военкомата, который мог фиктивно зачислить на военную службу семерых человек, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды «Прикарпатье». Об этом сообщает телеграм-канал офиса Генерального прокурора Украины.

Говорится, что зачисленные спортсмены и тренеры не появлялись на службе и не выполняли никаких военных обязанностей. При этом они получали деньги. Сотрудник нанёс ущерб государству в 1,5 млн гривен (приблизительно € 35,5 тыс. — Прим. «Чемпионата»). Часть этих средств работник вернул на этапе досудебного расследования. Пока он отстранён от должности.