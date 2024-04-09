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«Барселона» рассматривает вариант с обменом Фати на игрока «Атлетико» Феликса — Relevo

«Барселона» рассматривает вариант с обменом Фати на игрока «Атлетико» Феликса — Relevo
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«Барселона» изучает возможность с обменом своего левого вингера Ансу Фати на крайнего нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса, который в нынешнем сезоне выступает за сине-гранатовых на правах аренды. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, ключевым лицом, занимающимся реализацией данной сделки, является португальский агент Жорже Мендеш, представляющий интересы и Феликса, и Фати.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, «Барселона» крайне заинтересована в том, чтобы оставить Феликса в клубе. В свою очередь, «матрасники» рассматривают вариант исключительно с продажей португальского футболиста, что не подходит каталонскому клубу, поскольку они не смогут заплатить необходимую сумму. Сам Феликс также изъявляет желание продолжить карьеру в «Барселоне».

В нынешнем сезоне Фати выступает в «Брайтоне» на правах аренды.

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