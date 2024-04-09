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Манчини оштрафован за размахивание флагом с изображением крысы после матча с «Лацио»

Манчини оштрафован за размахивание флагом с изображением крысы после матча с «Лацио»
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Центральный защитник «Ромы» Джанлука Манчини подвергся санкциям со стороны Серии А в виде необходимости выплаты штрафа в размере € 5000 за то, что после минувшего матча 31-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (1:0) размахивал перед болельщиками флагом с изображением крысы. Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Италия - Серия А . 31-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Манчини – 42'    

Напомним, в нынешнем сезоне итальянский защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

После 31 тура чемпионата Италии «Рома» набрала 55 очков и на текущий момент занимает пятое место.

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