Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Медведев: сначала «Зенит» вернётся в ЛЧ, а потом будем определять цели и задачи

Александр Медведев: сначала «Зенит» вернётся в ЛЧ, а потом будем определять цели и задачи
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением относительно прогноза нейросети о том, что сине-бело-голубые выиграют Лигу чемпионов в 2089 году.

«Искусственный интеллект ещё недоразвит, и постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику. Сначала вернёмся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, с марта 2022 года российские клубы отстранены от участия в соревнованиях, организуемых под эгидой УЕФА, из-за политической ситуации в мире.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 44 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на одно очко. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Материалы по теме
Александр Медведев: рад, что Кузяев смог дать интервью на французском языке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android