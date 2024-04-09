Александр Медведев: сначала «Зенит» вернётся в ЛЧ, а потом будем определять цели и задачи

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением относительно прогноза нейросети о том, что сине-бело-голубые выиграют Лигу чемпионов в 2089 году.

«Искусственный интеллект ещё недоразвит, и постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику. Сначала вернёмся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, с марта 2022 года российские клубы отстранены от участия в соревнованиях, организуемых под эгидой УЕФА, из-за политической ситуации в мире.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 44 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на одно очко. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.