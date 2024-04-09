Агент Языджи оценил вероятность возвращения турецкого футболиста в РПЛ летом

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, который ныне выступает за «Лилль», высказался о возможном возвращении своего клиента в Российскую Премьер-Лигу летом. Он дал понять, что в предстоящее трансферное окно турецкий игрок не планирует подписывать контракт с отечественной командой.

«Трансфер Юсуфа в Россию летом невозможен», — приводит слова Чебеджи «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение Юсуфа Языджи с «Лиллем» рассчитано до лета. В нынешнем сезоне полузащитник в общей сложности принял участие в 36 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 10 забитых мячей и три результативные передачи.

Напомним, Юсуф Языджи в 2022 году выступал в составе московского ЦСКА.