Игрок «Лацио» Иммобиле может перейти в «Наполи» в обмен на Джованни Симеоне — TMW

34-летний нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле грядущим летом может перейти в «Наполи» в обмен на 28-летнего форварда неаполитанского клуба Джованни Симеоне. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, новый главный тренер «орлов» Игор Тудор крайне заинтересован в услугах Симеоне. В свою очередь, «Наполи» потребуется новый нападающий после вероятного ухода Виктора Осимхена из клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Симеоне в нынешнем сезоне сыграл 31 матч во всех соревнованиях, где забил три гола и сделал один ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.